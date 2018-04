Deutscher Paragleiter in Kärnten schwer verletzt

Ein 53 Jahre alter Urlauber aus dem schwäbischen Landkreis Günzburg ist am Samstag in Österreich mit seinem Paragleitschirm abgestürzt. Der Mann wurde schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Laut Polizei wollte der Freizeitsportler von der Emberger Alm in Kärnten ins Tal nach Greifenburg fliegen. Etwa 50 Meter südlich des Startplatzes sei sein Gleitschirm plötzlich seitlich eingeklappt. Der 53-Jährige stürzte daraufhin aus einer Höhe von etwa acht bis zehn Metern ab. Dabei zog er sich eine Fraktur beider Sprunggelenke zu.