Deutscher Kletterer stürzt in Tirol ab: Schwer verletzt

Ein 44 Jahre alter Kletterer ist am Sonntagnachmittag in Steinberg am Rofan im Tiroler Bezirk Schwaz rund 20 Meter tief abgestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Montag berichtete. Der Mann aus Deutschland stürzte den Angaben zufolge über senkrechtes Felsgelände ab. Laut Polizei war er mit einer gleichaltrigen Landsfrau im Alpinklettergarten „Guffertstein“ unterwegs, als beim Abseilen das Seilende durch das Sicherungsgerät rutschte. Die Begleiterin des Verunglückten leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der 44-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins oberbayerische Krankenhaus Agatharied (Landkreis Miesbach) geflogen.

