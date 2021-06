Deutscher im Salzburger Land tödlich verunglückt

Bei einer Wanderung nahe dem österreichischen St. Martin bei Lofer ist ein Mann aus Ludwigshafen am Rhein ums Leben gekommen. Der 70-Jährige war bei einer Tour mit seiner Frau am Montag auf dem Rauchenberg ausgerutscht und an einem steilen Hang rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt, wie die Salzburger Polizei am Dienstag bestätigte.

Beim Aufprall schlug der Mann mit dem Kopf auf einem Stein auf. Seine 79 Jahre alte Frau rief den Rettungsdienst, doch ihr Mann starb noch am Unfallort.

