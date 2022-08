Deutsche Sprint-Staffel zum EM-Abschluss ohne Tatjana Pinto

Die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen kann zum Abschluss der Leichtathletik-Europameisterschaften in München nicht in Bestbesetzung antreten. Im Quartett fehlt an diesem Sonntagabend die angeschlagene Tatjana Pinto. Dies ging aus der Aufstellung hervor, die der Deutsche Leichtathletik-Verband wenige Stunden vor dem Finale veröffentlichte. Pinto fehlte bereits im Vorlauf am Freitag wegen leichter Probleme.

Mit dabei ist Gina Lückenkemper, die nach ihrem Lauf zum Titel über 100 Meter gestürzt war und am linken Knie genäht werden musste. Außerdem treten Alexandra Burghardt, Lisa Mayer und Rebekka Haase an. Das deutsche Quartett hatte bei der WM in Eugene mit Pinto vor einem Monat überraschend die Bronzemedaille gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:220821-99-468503/2