Deutsche Retter bei Zugunglück: Krankenhaus in Bereitschaft

Zu dem Zugunglück in Tschechien mit zwei Toten und Dutzenden Verletzten sind mehrere Einsatzgruppen des Rettungsdienstes aus Bayern geeilt. Wie die Stadt Regensburg unter Berufung auf die Integrierte Leitstelle mitteilte, wurde zudem das Krankenhaus Cham für die Aufnahme möglicher Patienten in Bereitschaft versetzt. Auch der Rettungshubschrauber Christoph Regensburg war im Einsatz. Zur Zahl der bayerischen Einsatzkräfte oder der Zahl möglicher Verletzter aus Deutschland konnte die Stadt zunächst keine Angaben machen.

Ein in München gestarteter „alex“-Zug des privaten deutschen Anbieters Länderbahn war am Mittwochmorgen bei Domazlice (Taus) nahe der Grenze zu Bayern mit einem tschechischen Regionalzug zusammengestoßen. Zwei Menschen starben, 38 Menschen wurden nach Angaben von Rettungskräften verletzt, sieben von ihnen waren in einem kritischen Zustand, wie es bei der Agentur CTK hieß.

