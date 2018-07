Deutsche Leichtathleten bei Heim-EM mit Rekordteam

Der Deutsche Leichtathletik-Verband wird bei den Heim-Europameisterschaften in Berlin mit einem schlagkräftigen Team in Rekordgröße antreten. An den Start gehen vom 6. bis 12. August „deutlich über 120 Athleten“, sagte DLV-Sportchef Idriss Gonschinska am Samstag bei den nationalen Titelkämpfen in Nürnberg. Bereits 131 Sportler haben die vom Verband gesetzte EM-Norm erfüllt. Die bislang größten deutschen Teams mit jeweils 104 Athleten waren bei den Europameisterschaften 1994 in Helsinki und 1998 in Budapest am Start.

DLV-Präsident Jürgen Kessing rechnet mit einem guten Auftritt der Gastgeber in Berlin. „Wir sind da sehr zuversichtlich. Wir erwarten ein tolles, schlagkräftiges Team und wunderbare Europameisterschaften“, sagte der Oberbürgermeister der Stadt Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg).

Insgesamt 80 DLV-Athleten - darunter Mehrkämpfer, Marathonläufer und Geher - waren schon vor den Meisterschaften im Max-Morlock-Stadion für den Saisonhöhepunkt nominiert worden. Vor zwei Jahren hatte der DLV in Amsterdam fünf Europameister gefeiert und insgesamt 16 Medaillen gewonnen.

