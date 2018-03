Deutsche Handballteams testen Anfang Juni in München

Die Handball-Nationalteams der Männer und Frauen bestreiten ihre letzten Heim-Länderspiele vor der Sommerpause in München. Beim Testspiel-Doppelpack in der Olympiahalle treffen die Männer am 6. Juni auf den WM-Zweiten Norwegen, die Frauen treten am gleichen Tag gegen Polen an. Die Anwurfzeiten stehen noch nicht fest, teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mit. Die Olympiahalle ist Anfang 2019 auch Vorrundenspielort der Männer-WM in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar).

Einen Tag nach dem Norwegen-Spiel startet die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop ihre Japan-Reise. Dazu gehören auch zwei Länderspiele gegen die von Prokops Vorgänger Dagur Sigurdsson trainierte Nationalmannschaft Japans.

Für das Frauen-Team von Coach Henk Groener ist es das letzte Länderspiel in dieser Saison. Wenige Tage zuvor bestreitet die DHB-Auswahl um die Spielführerin Anna Loerper ihre letzten beiden Qualifikationspartien für die EM im Dezember in Frankreich. Am 31. Mai tritt sie in Litauen an, zwei Tage später empfängt sie die Türkei.

Kader der deutschen Handballerinnen

Spielplan der deutschen Handballerinnen

Kader der deutschen Handballer

DHB-Mitteilung