Deutsche Biathlon-Staffel hofft auch auf weiteres Podium

Gut einen Monat vor dem Staffelrennen bei der Weltmeisterschaft im thüringischen Oberhof wollen die deutschen Biathleten beim Weltcup in Ruhpolding erneut auf das Podest. Nach einem zweiten und einem dritten Platz im bisherigen Saisonverlauf sind David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees am Freitag (14.25 Uhr/ARD und Eurosport) vor heimischem Publikum gefordert. Nach zwei von fünf Staffelrennen der Saison rangiert das DSV-Team in der Gesamtwertung aktuell auf Platz zwei. Favorit über 4 x 7,5 Kilometer sind die bisher in beiden Staffeln siegreichen Norweger um den Gesamtweltcup-Führenden Johannes Thingnes Bö.

