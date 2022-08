Deutsche Basketballer gewinnen EM-Probe gegen Slowenien

Die deutschen Basketballer haben unmittelbar vor der Heim-EM ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder besiegte am Sonntag in München Europameister Slowenien mit Superstar Luka Doncic deutlich mit 90:71 (33:31) und holte somit in der WM-Qualifikation den siebten aufeinanderfolgenden Sieg. Die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert kann schon jetzt fast sicher mit einer WM-Teilnahme 2023 planen. Bester deutscher Werfer vor 6136 Zuschauern im ausverkauften Audi Dome war NBA-Profi Dennis Schröder mit 17 Punkten. Doncic kam auf 23 Zähler, doch das reichte nicht für den EM-Favoriten.

