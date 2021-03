Deutsche Bahn sperrt Strecken wegen Bauarbeiten

Für Bahnfahrer kommt es auf der Strecke zwischen Gemünden und Bad Kissingen im April zu Einschränkungen. Grund sind neue elektronische Stellwerke und Bauarbeiten an Bahnübergängen sowie Bahnhöfen, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit.

Die Bahnstrecke zwischen Gemünden und Bad Kissingen muss vom 16. bis 19. April gesperrt werden. Keine Züge fahren vom 21. August bis 17. September zwischen Gemünden und Hammelburg und vom 17. bis 20. September zwischen Gemünden und Bad Kissingen. Für Reisende wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten.

Die elektronischen Stellwerke der Saaletalbahn werden in den Bahnhöfen Gräfendorf, Hammelburg und Elfershausen eingerichtet und können ferngesteuert werden. „Der Zugverkehr zwischen Gemünden und Bad Kissingen wird zukünftig per Mausklick von einem Fahrdienstleiter in Bad Neustadt gesteuert“, teilte die Deutsche Bahn mit.

Auch Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen, da an den Bahnübergängen in Gräfendorf, Hammelburg, Westheim und Elfershausen Umbauten nötig sind. Für die Modernisierung investiert die Deutsche Bahn eigenen Angaben nach 20 Millionen Euro.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-763733/2

