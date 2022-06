Deutlich weniger Teilnehmer als erwartet bei G7-Demo

Zu der zentralen Demonstration zum G7-Gipfel in München sind am Samstag deutlich weniger Menschen gekommen als erwartet. Die Polizei sprach mehr als zwei Stunden nach Beginn der Veranstaltung von etwa 4000 Teilnehmern, die Veranstalter gaben 6000 Protestierende an. Ursprünglich war mit mindestens 20.000 Menschen gerechnet worden.

Eine Sprecherin der Veranstalter sagte, dass man die Ursache für die geringe Teilnahme allerdings noch nicht bewerten könne. Mehrere Aktivisten, die zu der Demo aus ganz Deutschland angereist waren, äußerten sich enttäuscht über die Resonanz.

Der Anmelder der Kundgebung, Uwe Hiksch von den Naturfreunden, meinte ebenfalls, dass das deutlich unter dem sei, „was wir erwartet haben“. Es habe sich aber schon seit etwa eineinhalb Wochen abgezeichnet, dass die Mobilisierung nicht so stark sei.

Zur Demonstration in München haben 15 globalisierungskritische Verbände von Attac bis zur Umweltorganisation WWF aufgerufen. Die Kundgebung hat vier Schwerpunkte: den Ausstieg aus fossilen Energien, den Erhalt von Tier- und Pflanzenvielfalt, die soziale Gerechtigkeit auf dem Planeten und die Bekämpfung des Hungers. Die Demo fand einen Tag vor Beginn des G7-Gipfels in Elmau statt.

