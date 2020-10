Deutlich mehr Wildunfälle in Bayern

Jemandem ins Gesicht zu niesen, das war schon vor der Corona-Krise nicht die feine Art. In Zeiten der Pandemie ist es jedoch eine Straftat und wird als Körperverletzung angesehen, denn derjenige, der einem anderen ins Gesicht niest, könnte diesen mit dem Coronavirus infizieren und gefährdet damit bewusst sein Gegenüber.

Eine solche Niesattacke in Oberteuringen hat am Wochenende ein deutschlandweites Medienecho ausgelöst: Eine unbekannte Frau soll dort einem Mann nämlich in einem Geschäft aus nächster Nähe ins Gesichts geniest haben.