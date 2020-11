Desinfektionsmittel-Spender löst Feuerwehreinsatz aus

In vielen Geschäftshäusern stehen seit Beginn der Corona-Krise Spender für Desinfektionsmittel. In München hat so ein Behältnis jetzt am Dienstag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Wie die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt mitteilte, war im Treppenhaus eines Gebäudes für Fortbildungen der Desinfektionsmittel-Spender komplett abgebrannt. Ein Kursleiter konnte die Flammen zwar schnell löschen, „doch durch den verbrannten Kunststoff gab es eine enorm starke Rauchentwicklung“, berichtete ein Feuerwehrsprecher.

Die Einsatzkräfte riefen Verstärkung und schickten Atemschutztrupps zur Menschenrettung ins Gebäude. Letztendlich konnten drei Schüler unverletzt ins Freie gebracht werden. Die Kripo will nun die Brandursache klären.

