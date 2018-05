Dermapharm startet mit Kursverlusten an der Börse

Das bayerische Arzneiunternehmen Dermapharm hat sich eine turbulente Zeit für seinen Börsengang ausgesucht und dafür Lehrgeld gezahlt. Die Aktie sackte zum Handelsauftakt am Freitag vom Startpreis von 28 Euro auf bis zu 26 Euro ab - ein Minus von mehr als 7 Prozent. Zuletzt erholte sich das Papier im Frankfurter Börsenhandel aber wieder ein Stück auf rund 27 Euro. Es ist der erste Börsengang des Jahres in Deutschland.

Beobachter zeigten sich erstaunt, dass Dermapharm überhaupt den Gang aufs Parkett gewagt hatte angesichts massiver Kursverluste an den Weltbörsen, vor allem in den USA und Asien. In New York war der Leitindex Dow Jones am Donnerstagabend erneut um mehr als 1000 Punkte eingebrochen. Die europäischen Märkte zeigten sich am Freitag stabil.

Dermapharm war es am Vorabend gelungen, seine Aktien genau in der Mitte der festgelegten Preisspanne bei Investoren loszuschlagen für 28 Euro. Die Aktie ist im regulierten Markt notiert.

Der Bruttoerlös aus dem Börsengang liegt bei 377 Millionen Euro. Dermapharm selbst fließen davon 108 Millionen Euro zu, da der Großteil der angebotenen Aktien vom bisherigen Familieneigentümer stammt. Mit dem frischen Geld will das Unternehmen laut früheren Angaben unter anderem die eigene Produktentwicklung, die Verbesserung der Anlagen und die internationale Expansion finanzieren.

Dermapharm mit Sitz in Grünwald bei München hat 2016 einen Umsatz von rund 445 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist auf Nachahmermedikamente gegen Hautkrankheiten und Allergien spezialisiert. Ihren Hauptproduktionsstandort hat Dermapharm in Brehna bei Leipzig.

Mitteilung Dermapharm