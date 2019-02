Der Wolf ist da und Bayerns Landwirte sind sauer: Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen

Landwirte und Viehzüchter sind wütend: Sie werfen Wut Bayerns Behörden vor, den Wolf mehr zu schützen als ihre Existenz. Das machten Vertreter der Weidewirtschaft am Mittwoch im Agrarausschuss des Landtags deutlich.

Seit 2006 werden in Bayern immer wieder einzelne Wölfe nachgewiesen – in der Regel sind es durchziehende Jungtiere. Standorttreue Wolfspaare gibt es im oberfränkischen Landkreis Bayreuth, auf dem oberpfälzischen Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) sowie im Nationalpark Bayerischer Wald. Im vergangenen Jahr haben Wölfe im Freistaat fünf Schafe und drei Kälber gerissen. 2017 wurden vier Lämmer von einem Wolf getötet, 2016 gab es ein totes und ein verletztes Schaf.

„Kein Lebensraum mehr“

Insbesondere beim Landesamt für Umwelt (LfU) sei man dennoch stets bestrebt, die Wolfsproblematik „klein zu reden“, sagte die Vorsitzende des Fleischrinderverbands Bayern Erika Sauer. Bevor es zu einem behördlich genehmigten Wolfsabschuss komme, sei das Tier „an Altersschwäche gestorben“, spottete der Vorsitzende des Verbandes der Schafhalter Joseph Grasegger.

Man sei wohl an einem „Scheideweg“ angelangt, meinte der CSU-Agrarexperte Eric Beißwenger. Die Forderung, im Sinne des Tierwohls mehr Tiere ins Freie zu lassen, stehe „in einem gewissen Widerspruch„ zu den „Willkommen Wolf“-Parolen der Naturschützer. Der Position des AfD-Abgeordneten „der Wolf gehört bejagt“ und ansonsten „ins Gehege“ mochte sich dennoch keiner der Landwirtschaftsvertreter vorbehaltlos anschließen. Dass auch aus der Landwirtschaft niemand die Ausrottung des Wolfs fordere, sei „ein erfreuliches Zeichen“, meinte die Grünen-Parlamentarierin Gisela Sengl.

Allerdings forderte der CSU-Parlamentarier Klaus Steiner den „Abschied von der Lebenslüge“, dass der Wolf in Deutschland noch einen Platz habe: „Einen Lebensraum für die großen Beutegreifer gibt es bei uns nicht mehr“. Auch Schafhalter-Vorsitzender Grasegger glaubte nicht, „dass es auf lange Sicht ein Nebeneinander von Wolf und Weidewirtschaft“ geben könne: „Irgendwann muss man sich entscheiden, was man will“.

Agrarbürokratie in der Kritik

Ausführlich hatten die Weidewirtschaftler ihre Probleme mit Wolf, Zäunen, Hütehunden und Behörden geschildert. Es dauere viel zu lange, bis die Agrarbürokratie feststellt, dass der Verlust eines Schafes oder Rindes auf das Konto des Wolfes gehe und der Staat ausgleichspflichtig sei, kritisierte der Vorsitzende des Alpwirtschaftlichen Vereins Franz Hage. Grundsätzlich werde zunächst bestritten, dass es sich um einen Wolfsriss gehandelt habe. „Die Bauern haben kein Vertrauen mehr zum Wolfsmanagement“, so Hage.

Die Weidewirtschaft setzt weder in Schutzzäune noch Hütehunde große Hoffnungen. Die „unsägliche Diskussion“ komme keinen Schritt weiter, weil man glaube, jedes Problem wäre mit Geld lösbar, meinte Erika Sauer. Vor allem den vielen kleinen Betriebe mache man es immer schwerer: „Die Sachen, die hier laufen, sind ein Schlag ins Gesicht derjenigen Betriebe, die man gerne will“, so die Vorsitzende des Fleischrinderverbands.

Ministerium will eingreifen

Der Vertreter des Umweltministeriums Erik Settles räumte ein, dass die Bearbeitung von Wolfsschäden „teilweise zu lange“ dauere. Bayern setze sich für die Absenkung des Schutzstatus in Deutschland ein. „Dummerweise“ lasse die EU nicht zu, dass der Mehraufwand durch Sicherungsmaßnahmen vor dem Wolf vom Freistaat gefördert werden.

Friedrich Mayer vom Landwirtschaftsministerium versuchte die Wogen etwas zu glätten, indem er feststellte, dass die anfängliche „Naivität und Romantik“ gegenüber dem Wolf einer realistischen Betrachtung gewichen sei. Was ein „gesunder Erhaltungszustand“ für das Tier in Deutschland sei, müsse auf Bundesebene geklärt werden. Mayer kündigte einen „mutigen bayerischen Aktionsplan“ an. Man müsse in die Wolfspopulation „eingreifen“, da sich ihre Zahl in drei Jahren verdoppele.