Der Winter in Bayern gleicht einem „Wechselbad der Gefühle“

Der Winter in Bayern lässt weiterhin auf sich warten und enttäuscht so manche Wintersportler. Für die kommenden Tage sprach Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst von einem „Wechselbad der Gefühle“. Bis in die kommende Woche hinein werde es gerade im Allgäu zwar immer wieder in den mittleren Lagen schneien, doch stets im Wechsel mit Tauwetter, sagte der Meteorologe am Montag in München. Wer durchweg in den Genuss von Neuschnee kommen möchte, muss hoch hinaus: Ab einer Höhe von 2000 Metern sei dieser garantiert. Bis Dienstagvormittag könnte es im Allgäu schon oberhalb von 1000 Metern bis zu 20 Zentimeter schneien.

