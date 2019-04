Der Süden setzt auf sozialen Wohnungsbau

Auch in Baden-Württemberg und Bayern sind bezahlbare Wohnungen knapp. Enteignungen großer Wohnkonzerne, wie von einem Berliner Volksbegehren gefordert, seien aber laut der zuständigen Ministerien nicht die richtige Lösung. Stattdessen setzen die beiden Länder künftig auf sozialen Wohnbau, staatliche Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnungsbaugenossenschaften.

„Ein möglichst großes Angebot an Wohnraum ist der wirkungsvollste Hebel, um hohe Mieten zu vermeiden“, sagt die baden-württembergische Bauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) der „Schwäbischen Zeitung“. Vor allem in den Städten seien nicht genügend baureife Flächen vorhanden. Eine kurzfristige Lösung gebe es für dieses Problem nicht: „Vorschläge, die rein auf eine Vertreibung oder Abschreckung von Investoren zielen, oder gar Enteignungen würden nicht das Grundproblem des Wohnungsmangels lösen“, so Hoffmeister-Kraut.

Ihr Ziel: Künftig möglichst viele bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Möglichkeiten liegen laut der Bauministerin unter anderem darin, innerörtliche Brachflächen zu bebauen und in Nachverdichtungen, also zum Beispiel ein vorhandenes Haus mit einem weiteren Geschoss aufzustocken.

Offensive gegen den Mangel

Auch der bayerische Bauminister Hans Reichhart (CSU) spricht sich klar gegen die Enteignungen von Wohnkonzernen aus: „Wir brauchen neuen Wohnraum, der mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln geschaffen werden muss.“ Investoren abzuschrecken, sei da kontraproduktiv. Der Freistaat setze vielmehr auf sozialen Wohnungsbau, staatliche Wohnungsbaugesellschaften und Baukindergeld.

Im Mai vergangen Jahres hat Bayern eine Wohnungsbauoffensive gestartet. Rund 886 Millionen Euro standen 2018 für den Wohnungsbau bereit. Diese Investitionsvolumen soll 2019 und 2020 beibehalten werden. Die Staatsregierung will so die Gemeinden und Städte stärken, die Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte bauen, heißt es vom Bauministerium.

Das Programm soll bis 2025 fortgeführt werden und 1,05 Milliarden Euro umfassen. Zu den mehr als 15 000 staatlichen Wohnungen in Bayern sollen bis 2025 10 000 neue hinzukommen. Außerdem wurde das Baukindergeld von 1200 Euro um 300 Euro aufgestockt. Enteignungen von Immobilienbesitzern würden das Problem auf dem Wohnungsmarkt dagegen laut Reichhart verschieben.

In Baden-Württemberg hingegen soll ein Kommunalfonds Städte und Gemeinden animieren, mehr eigene Mietwohnungen zu bauen. „Die Schaffung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum ist eine komplexe Herausforderung, die nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden kann“, sagt Hoffmeister-Kraut. Konkret könnten die Kommunen mit der finanziellen Hilfe zum Beispiel günstige Darlehen für den Neu- und Ausbau oder Sanierung von Mietwohnungen erhalten. Das Thema Wohnungsbaugenossenschaft steht ebenfalls beim Wirtschaftsministerium auf der Agenda. Hier soll künftig die Gründung von Genossenschaften, die den sozialen Wohnbau stärken, gefördert werden.

Und auch die Wohngeldreform ist laut Hoffmeister-Kraut ein wirkungsvolles Instrument gegen den Wohnungsmangel. Durch eine Erhöhung sollen künftige Steigerungen der Miet- und Lebenshaltungskosten ausgeglichen werden. „Baden-Württemberg hat sich dafür auf Bundesebene engagiert eingesetzt. Ich bin zuversichtlich, dass die Reform Anfang 2020 in Kraft treten kann.“ Die SPD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag bemängelt, dass der Kommunalfonds bisher zwar angekündigt aber noch nicht umgesetzt wurde. Zudem brauche es eine Landesentwicklungsgesellschaft, die den Wohnungsbau voranbringt. „ Es ist völlig unverständlich, dass die Landesregierung die Einrichtung einer solchen Gesellschaft nach wie vor ablehnt und stattdessen zwar viel über Wohnungsbau redet, diesen aber faktisch weiterhin ausbremst“, sagt Daniel Born, wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion.