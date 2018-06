Der Richter und sein Mosaik - Der NSU-Prozess geht weiter

Zwischendurch war es wie in einem Hörspiel, an diesem ersten Tag im NSU-Prozess nach fast einem Monat Sommerpause. Der Vorsitzende Richter ließ die Notrufe vorspielen, die bei Polizei und Feuerwehr in Zwickau eingingen, nachdem Beate Zschäpe laut Ermittlungen die letzte gemeinsame Wohnung des Neonazi-Trios in die Luft gesprengt hatte. „Hier Frühlingsstraße, Brand! Ich seh' die Nummer nicht, Scheiße … da hat's 'ne ganze Etage weggesprengt!“

Als Tonspur für ein Radiofeature wäre das durchaus eindruckvoll („Sind Personen im Haus?“ - „Die eine, die da wohnt, die ist gerade raus“ - möglicherweise war es Beate Zschäpe, die der Anrufer gesehen hat), aber neue Erkenntnisse für das Gerichtsverfahren brachten die Aufnahmen nicht: Dass das Haus in der Frühlingsstraße brannte, steht außer Frage, und auch wenn das Urteil noch nicht gesprochen ist, bezweifelt wohl kaum ein Beteiligter ernsthaft, dass Zschäpe den Brand gelegt hat.

Beate Zschäpe bot den gleichen Auftritt wie immer

Ein bisschen war die Atmosphäre an diesem ersten Tag im NSU-Prozess nach der Sommerpause wie auf einem Familientreffen: Man sah bekannte Gesichter, manche mit deutlicher Urlaubsbräune, Richter Manfred Götzl grüßte jovial und zugleich huldvoll mit einem vierfachen „Guten Morgen“ in alle Ecken des Saals. Beate Zschäpe bot den gleichen Auftritt wie immer - ein paar schnelle Schritte, dann mit dem Rücken zu den Kameras und die Arme verschränkt.

Der zweite spannende Moment dieses Prozesstages war komplett stumm: Das Gericht zeigte Aufnahmen einer Überwachungskamera des Musiksenders Viva in Köln. Auf den ruckeligen Schwarzweißbildern sind nach Überzeugung der Ermittler die NSU-Terroristem Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zu sehen, wie sie zunächst zwei Fluchträder in die Keupstraße bringen und dann ein weiteres Fahrrad mit einer Bombe, die auf den Gepäckträger montiert ist. 22 Menschen wurden verletzt, als die Terroristen am 9. Juni 2004 die mit Zimmermannsnägeln gefüllte Bombe zündeten.

Am Donnerstag zwei Zeugenauftritte

Die Videoaufnahmen sind auch insofern interessant, als dass bei mehreren NSU-Mordanschlägen Verdächtige mit Fahrrädern beobachtet wurden - und einige Zeugen sogar die Bilder der Überwachungskameras aus Köln zum Vergleich gezeigt bekamen. Eine eindeutige Verbindung zwischen dem Kölner Bombenanschlag und den sogenannten „Ceska“-Morden konnte dennoch nicht hergestellt werden.

Dazu kamen am Donnerstag noch zwei Zeugenauftritte: ein BKA-Beamter, der den Angeklagten Holger G. vernommen hatte, und eine Musiklehrerin, die wahrscheinlich Mundlos und Böhnhardt sah, kurz bevor sie am 9. Juni 2005 den Dönerbudenbesitzer Ismail Yasar ermordeten. Beide hätten schwarze Fahrradkleidung angehabt, berichtete die Zeugin. Einer habe in Yasars Dönerstand hineingeschaut, der andere habe an der Straße gestanden. „Er schaute bös', hat mich so richtig fixiert.“ Sie sei weitergefahren. Kurz darauf habe sie Geräusche gehört, so ähnlich wie Schüsse. Sie habe das jedoch nicht zuordnen können und nichts unternommen.

Beweisaufnahme springt hin und her

All dies sind kleine Mosaiksteine, und damit machte das Gericht so weiter, wie es vor der Sommerpause aufgehört hatte: Die Beweisaufnahme springt hin und her, ein bisschen von diesem Fall, ein bisschen von jenem, und am Ende wird es irgendwie zusammengefügt werden, damit ein Urteil daraus wird. Das Gericht war deshalb kritisiert worden, aber es hieß, dies ginge aus organisatorischen Gründen nicht anders.

Immerhin: Die Ladungsliste zeigt, dass das Gericht künftig versucht, zumindest die Mordtaten nacheinander abzuhandeln. Für diesen Freitag sind vier weitere Zeugen zum Mord an Ismail Yasar geladen.