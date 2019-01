Der Insektenschutz ist die größte Herausforderung

Die Position des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes in Bayern hat sich nach Ansicht des Bund Naturschutz (BN) nach dem Wahljahr 2018 deutlich verbessert. „Es weht ein frischer ökologischer Wind durch Bayern“, sagte BN-Vorsitzender Richard Mergner am Mittwoch in München. Im Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern seien Vorhaben festgehalten, die unter der alten CSU-Staatsregierung als „Unwort“ gegolten hätten – wie etwa die angestrebte „Verkehrswende“.

Ausdrücklich begrüßte Mergner, dass die neue schwarz-orange Staatsregierung die Reduzierung des Flächenverbrauchs auf fünf Hektar pro Tag anstrebt. Die Umsetzung obliege jetzt hauptsächlich dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Man räume der Staatsregierung einen Vertrauensvorschuss ein, werde aber auf das Projekt eines Volksbegehrens gegen den Flächenfraß zurückkommen, wenn nicht in absehbarer Zeit konkrete Schritte erfolgten, sagte Mergner. Nach dem Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs (BayVerfGH), der einen ersten Volksbegehrensversuch als unzulässig verworfen hatte, wisse man nun, wie ein neues Volksbegehren zu formulieren sei.

Volksbegehren „Artenvielfalt“

Was die Umsetzung des beantragten Volksbegehrens „Artenvielfalt“, besser bekannt unter dem Motto „Rettet die Bienen“, angeht, so ist BN-Chef Mergner nur begrenzt zuversichtlich. Die Rahmenbedingungen für die Eintragungsfrist, die am 31. Januar anläuft und bis zum 13. Februar dauert, seien relativ schlecht. Es werde nicht leicht werden, innerhalb dieser Frist fast eine Million wahlberechtiger Bayern zur Unterschrift in die Rathäuser zu bekommen. Gleichwohl setze der BN „auf Sieg“, wobei Mergner darunter auch ein Ergebnis nahe des Zehn-Prozent-Quorums als Erfolg werten würde.

Das Volksbegehren setzt sich für eine Reihe von Maßnahmen ein mit dem Ziel, das Artensterben zu stoppen, darunter die Erhöhung des Anteils der Ökolandwirtschaft, für Vorgaben gegen Lichtverschmutzung, für Gewässerrandstreifen und gegen den Umbruch von Dauergrünland sowie für den Schutz von Wiesen und Weiden für mehr Lebensraum für Vögel und Insekten. Nach Angaben des BN ist der Bestand an Insekten seit 1989 um 75 Prozent, der an Feldvögeln seit 1965 um 65 Prozent gesunken.

Grundsätzlich optimistisch

Auch weil die CSU nach dem für sie enttäuschenden Wahlergebnis gelobt hat, den Themen Umwelt- und Klimaschutz mehr Raum zu geben, starten die Naturschützer grundsätzlich optimistisch ins neue Jahr. Die Zeiten, in denen die CSU-Landtagsfraktion ihre Umweltminister „im Regen stehen ließ“, seien hoffentlich vorbei, sagte Mergner. Nächster Prüfstein sei, ob im Doppelhaushalt des Freistaats der Natur-, Umwelt- und Klimaschutz entsprechend berücksichtigt werde.

Der BN profitierte auch als Verband vom frischen ökologischen Wind im Freistaat. Mit 235 000 Mitgliedern und Förderern erreichte der BN den höchsten Mitgliederstand seiner 105-jährigen Geschichte, teilte Mergner mit. Der BN verfüge damit über so viele Mitglieder wie alle im Landtag vertretenen Parteien zusammen. Der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe München, Christian Hierneis, errang im Wahlkreis München-Schwabing bei der Landtagswahl ein Direktmandat und sitzt seither für die Grünen im Landesparlament. BN-Mitglieder seien in allen Landtagsfraktionen vertreten, sagte Mergner. Demnächst wolle man alle Landtagsabgeordneten, die gleichzeitig BN-Mitglied sind, einladen. Ausnahme: AfD.

Einer der BN-Mitglieder im Landtag war bis vor Kurzem der Freie-Wähler-Abgeordnete Hans-Jürgen Fahn. Die Bereitschaft der neuen Staatsregierung zur Aufnahme des Klimaschutzes in die Landesverfassung werte er als einen Erfolg seiner zehnjährigen Arbeit, erklärte Fahn am Mittwoch. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Freien Wähler sei 2012 und 2017 am Widerstand der CSU gescheitert. „Die Landtagswahl hat eine neue Denkweise der CSU an den Tag gebracht“, so Fahn.