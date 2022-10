Der Gipfel der Vermarktung: Streit um die Kampenwand-Seilbahn landet vor Gericht

„I gangat gern auf d’Kampenwand, wann i mit meiner Wamp’n kannt“ („Wenn ich schlank genug wäre, würde ich gerne auf die Kampenwand gehen“). Nicht nur dieser Schüttelreim hat den 1669 Meter hohen Berg im Chiemgau einen festen Platz im kollektiven Bewusstsein der Altbayern verschafft.

Nach Zugspitze und Watzmann ist die Kampenwand wohl eine der bekanntesten Erhebungen in den bayerischen Alpen, auch weil sie mit ihrem markanten, an einen Hahnenkamm erinnernden Gipfelgrat für alle Reisenden auf der A 8 eine unverwechselbare Wegmarke bildet.

Größere Kabinen für Seilbahn

Seit 1957 führt die Kampenwand-Seilbahn zu einem Plateau auf 1470 Metern Seehöhe, das mit Einkehrmöglichkeiten gesäumt ist. Sie sorgt dafür, dass sich dort oben ein Gefühl von Bergeinsamkeit nicht so recht einstellen mag, auch wenn nur ein kleiner Teil der Besucher die nicht ganz einfachen letzten 200 Meter bis zum eisernen Gipfelkreuz in Angriff nimmt.

Jetzt hat die Seilbahn-Betreibergesellschaft vom Landratsamt Rosenheim die Genehmigung bekommen, die betagten bunten Viersitzergondeln durch moderne größere Kabinen zu ersetzen. Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) will dagegen klagen.

Wie stark wird die Kapazität erweitert

Die Angaben darüber, was an die Stelle der nostalgischen Bahn treten soll, gehen weit auseinander. Während die familiengeführte Betreibergesellschaft beteuert, man rechne mit einer Kapazitätserweiterung von zehn bis 15 Prozent, lesen die Naturschützer aus den Genehmigungsunterlagen heraus, dass die Kapazität der Bahn von derzeit 450 Personen pro Stunde auf 1530 steigen soll, also eine Verdreifachung angedacht ist.

Schriftlich wollte der Betreiber den Naturschützern nicht zusagen, dass es bei der von ihm genannten bescheidenen Kapazitätserweiterung auch wirklich bleiben solle, sagte Rainer Auer, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Rosenheim.

In dem Fall hätte man auf die Klage verzichtet. „Wer investiert schon 20, 30 Millionen, um danach dasselbe zu machen wie vorher“, umschreibt Auer die Bedenken der Naturschützer.

Naturschützer sehen große Risiken

Für den Neubau der Kampenwandbahn müsste vorübergehend eine Materialseilbahn errichtet werden, für die Bäume im Lawinenschutzwald weichen müssten. Nicht nur für den Bund Naturschutz, auch für das in Landshut angesiedelte Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ist das ein Unding.

Die der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) unterstehende Behörde hat ihre Erlaubnis für den geplanten Kahlhieb zurückgenommen. Vor allem deshalb ist die bereits erteilte Genehmigung des Landratsamts Rosenheim für den Seilbahn-Neubau aus Sicht der BN-Rechtsanwältin Lisa Eberlein Makulatur: „Die Genehmigung darf so nicht umgesetzt werden.“

Das Problem mit den Bäumen

Neben der bestehenden Seilbahn, so die Betreibergesellschaft, müssten „einzelne Bäume“ für ein „temporäres Transportsystem“ fallen. Die Wurzeln der gefällten Bäume blieben aber im Boden und sicherten den Hang, die Fläche wachse anschließend wieder zu. „Außerdem wird für diesen temporären Eingriff eine Ausgleichsfläche in der Nähe ökologisch aufgewertet.“

„Remmidemmi“, Gentrizierung und Schickeria-Betriebsei sind die Folge des Bahnneubaus, vermutet Auer. Schon jetzt habe die Betriebsgesellschaft an ihrer zentralen Gaststätte hoch über dem Chiemsee eine Lounge für betuchtere Gäste eingerichtet.

An 81 Tagen soll die Seilbahn auch nach Betriebsschluss noch für Familienfeiern und sonstige Partys am Berg laufen dürfen – viel zu viel aus der Sicht der Naturschützer. Auch die Regierung von Oberbayern habe empfohlen, den Ausnahmebetrieb nur an 20 Tagen im Jahr zu erlauben, berichtet Anwältin Eberlein.

Die Kampenwand als Event-Ausflugsziel?

„Die Kampenwand ist ein regionales Ausflugsziel, und das soll sie auch bleiben“, bekräftigt die Seilbahngesellschaft auf ihrer Homepage: „Die Seilbahn wendet sich in erster Linie an die Einheimischen in der Umgebung und an Urlauber in regionalen Quartieren.“

Von wegen, meint Peter Weimann, der Vorsitzende der Bürgerinitiative „Rettet die Kampenwand“, die schon 7500 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt hat. An schönen Wochenenden staue sich der Verkehr bereits durch den gesamten Talort Aschau.

Für den BN-Landesvorsitzenden Richard Mergner ist der Umgang staatlicher Stellen mit dem Neubauprojekt eine Nagelprobe, ob es der Freistaat mit dem Schutz der Bergwälder ernst meint.

Übertourismus befürchtet

Die bayerischen Alpen litten an vielen Stellen bereits an „Overtourism“, so der BN-Chef. „Massive Rückgänge“ an Flora und Fauna seien die Folge. Für weitere Zerstörungen dürfe nicht auch noch Steuergeld aufgewendet werden.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) steht hingegen zur weiteren touristischen Erschließung der Alpenregionen. Die Kampenwandbahn sei für die Besucherlenkung „äußerst wichtig“, hatte der Minister betont.

Unterstützung erhalten die Naturschützer hingegen vom früheren bayerischen Landtagspräsidenten und passionierten Bergwanderer Alois Glück. Der CSU-Politiker mahnt: „Der Berg wird zum Rummelplatz.“