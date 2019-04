Der Frühling macht Pause: Wetterumschwung am Wochenende

Auf Sonne pur folgen trübe Tage: Ein Temperatursturz beendet vorerst den Frühling in Bayern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte, sorgt eine Kaltfront am Wochenende für deutlich niedrigere Temperaturen und Niederschläge.

Nach bis zu 29 Grad an der Unteren Donau am Donnerstag zieht ab Freitag von Westen eine Kaltfront über Bayern. Laut DWD liegen die Temperaturen am Wochenende bei nur noch 9 bis 14 Grad. Und auch die Sonne soll sich nur noch selten zeigen, dafür rechnen die Meteorologen mit teils kräftigen Niederschlägen. Die Schneefallgrenze kann im Alpenraum auf unter 1000 Meter sinken. Der Wetterumschwung ist laut Guido Wolz vom DWD aber keinesfalls ungewöhnlich: „Nach den hohen Temperaturen der letzten Tage, erscheint uns das Wetter zwar extrem, aber die Temperaturen sind für Anfang Mai ganz normal.“

Auch in der kommenden Woche soll der Frühling vorerst nicht zurückkommen. Für den Maifeiertag rechnet der DWD mit unbeständigem Wetter und Temperaturen von 13 bis 18 Grad.

DWD: Bayern Wetter