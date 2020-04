Der Frühling kommt nach Bayern. Die nächsten Tage werden oft sonnig bei frühlingshaften Temperaturen bis zu 20 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, kann es in der Nacht zum Sonntag noch vereinzelt leichten Frost geben. Am Sonntag scheint dann aber in Bayern oft die Sonne. Der Start in die neue Woche wird ähnlich: viel Sonne, wenig Wolken und angenehme Temperaturen. Nach Angaben des DWD kann es knapp über 20 Grad warm werden.