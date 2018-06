Der Eisbär, der sein Limit nicht kennt

Ein Video der Polizei Schwaben Süd/West im Internet sorgt momentan für viele Lacher: Darin betrinkt sich ein Eisbär derart, dass er von der Polizei aufgegriffen und in eine Ausnüchterungszelle gebracht werden muss.

Das Ganze wird untermalt von volkstümlicher Musik. Dazu wünscht die Polizei „Viel Spaß im #Fasching“ und bittet danach „Don’t do like the #Eisbär #KenndeinLimit“.

„Natürlich gibt es einen ernsten Hintergrund zu dem Video“, erklärt Polizeihauptkommissar Christian Eckel, Pressesprecher der Polizei Schwaben S/W auf Anfrage von „Schwäbische.de“. Denn die Erfahrung der Beamten zeige: Jedes Jahr werden während der närrischen Tage zahlreiche Personen – darunter auch junge Menschen – aufgegriffen, die sich dermaßen betrunken haben, dass nur noch die Ausnüchterungszelle bleibt.

Man könne die Folgen natürlich sachlich vermitteln, erklärt der Pressesprecher, und das geschehe auf den herkömmlichen Kanälen auch weiterhin so. Doch gerade auf den Social-Media-Portalen wolle man zielorientierter informieren. „ Dabei kommen gerade Videos bei der zumeist jüngeren Klientel besser an“.

Auch deshalb, weil es eben kein abschreckendes Video mit furchtbaren Bildern - so wie auf den Zigarettenschachteln – ist, sondern ein eher fröhliches. Das erklärt dann überdies, weshalb der Hauptdarsteller ausgerechnet ein Eisbär ist: „Wir wollten ein ansprechendes, nettes Kostüm haben – und da passte es ganz gut, dass einer der Kollegen ein solches Eisbär-Kostüm im Schrank hatte“, erklärt Christian Eckel.

Böses Erwachen

Und wie geht es dem Eisbären heute? „Dem geht’s richtig schlecht“, schmunzelt Eckel. Denn schließlich habe er nicht nur ganz böse Kopfschmerzen, sondern auch gehörigen Zoff mit den Eisbären-Eltern. Schließlich sind diese von der Polizei angerufen worden und mussten den Eisbären-Sohn abholen. Gegen Bezahlung von 60 Euro. So viel kostet nämlich eine Nacht in einer bayerischen Ausnüchterungszelle. Davon werden die Kosten für die Reinigung und Desinfizierung dieser Räume bezahlt. Schließlich, so Eckel, „ist nicht einzusehen, warum der Steuerzahler dafür bezahlen muss, wenn einige ihr Limit nicht kennen.“

Eisbär-Video der Polizei sorgt für Schmunzeln