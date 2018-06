Demonstrationsmarathon gegen AfD-Bundesparteitag in Augsburg

Gegner der AfD planen am Samstag aus Anlass des Bundesparteitags einen rund neunstündigen Protestmarathon in Augsburg. Es werden mehrere Tausend Teilnehmer auch aus anderen Bundesländern erwartet. Bereits am Freitagabend wurde auf dem Augsburger Rathausplatz gegen die rechtspopulistische Partei demonstriert.

Am Samstag nun beginnt um 9.00 Uhr eine Kundgebung mit anschließendem Protestzug an einem Parkplatz beim Augsburger Messegelände am Stadtrand. Um 10.00 Uhr werden sich dann die rund 600 AfD-Delegierten gegenüber in einer Messehalle versammeln. Ein Thema bei dem Parteitag ist die Gründung einer parteinahen Stiftung.

Die Demonstrationen sollen sich dann am späten Vormittag in die Augsburger Innenstadt verlagern. Ein zweiter Protestzug soll um 10.00 Uhr am Gewerkschaftshaus starten, am Nachmittag sollen sich die Teilnehmer dann zu einer bis zum frühen Abend dauernden Kundgebung wieder auf dem Rathausplatz versammeln.

Die Organisatoren haben Reden von Juso-Bundeschef Kevin Kühnert, von der aus Augsburg stammenden grünen Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und von Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) angekündigt. Zum Ausklang soll ab 17.00 Uhr Sänger Joris auftreten.

Das Augsburger Polizeipräsidium hat sich seit Wochen auf den Parteitag und die Gegendemonstrationen vorbereitet. Es wurden 2000 zusätzliche Beamte angefordert. Diese kommen nicht nur aus Bayern - auch die Bundespolizei sowie Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfahlen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und das Saarland haben Unterstützungskräfte geschickt.

Die Polizei will insbesondere mögliche Gewalttaten von linksextremistischen AfD-Gegnern verhindern. Im Internet wird zu Randale aus Anlass des Bundesparteitags aufgerufen.

Im Vorfeld waren Stadt und Polizei bereits gegen zwei potenzielle Randalierer vorgegangen. Ein 23-Jähriger, der dem „gewaltbereiten Spektrum“ zugeordnet werde, sei bis Sonntag auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen worden, berichtete die Polizei. Gegen eine linke Aktivistin aus Stuttgart sprach die Stadt Augsburg für das Wochenende ein Betretungsverbot des Stadtgebietes aus. Das Verwaltungsgericht Augsburg bestätigte das Verbot am Freitag in einem Eilverfahren. Von der Frau seien politisch motivierte Straftaten zu erwarten, erklärte das Gericht.

AfD-Bundesparteitag

Bündnis der Gegendemonstranten

Informationsseite der Stadt

Informationsseite der Polizei

Aufruf zur Gegendemonstration