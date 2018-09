Demo gegen den Rechtsruck: Mehrere Tausend Menschen erwartet

Gegen rechte Hetze, Gewalt und Hass: Unter dem Motto „Jetzt gilt's! - Gemeinsam gegen die Politik der Angst“ ist am 3. Oktober eine große Demonstration in München geplant. Aufgerufen dazu haben das Bündnis gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz (noPAG) und die Organisatoren der #ausgehetzt-Demonstration Ende Juli. Die neue Demonstration solle ein Zeichen dafür setzen, dass die Bevölkerung weder die Verschärfungen des Polizeirechts noch andere Formen eines Rechtsrucks hinnehmen wird, so die Organisatoren am Dienstag. Mehr als 55 zivilgesellschaftliche Organisationen sowie Parteien rufen ebenfalls zur Teilnahme auf. Los geht es um 13.00 Uhr mit einer Kundgebung am Odeonsplatz, es werden mehrere Tausend Demonstranten erwartet.

