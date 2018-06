Del Potro schlägt Struff und trifft auf Kohlschreiber

- Der frühere Weltranglistenvierte Juan Martin del Potro hat den deutschen Tennisprofi Jan-Lennard Struff beim ATP-Turnier in München im Achtelfinale bezwungen. Der Argentinier setzte sich am Donnerstag mit Mühe 6:2, 3:6, 6:3 durch. Damit kommt es am Freitag (17.00 Uhr) zum Duell zwischen dem US-Open-Sieger von 2009 und dem derzeit besten deutschen Spieler Philipp Kohlschreiber. Dieser hatte zuvor Landsmann Florian Mayer geschlagen. Neben Kohlschreiber steht auch der Hamburger Alexander Zverev bei der Sandplatzveranstaltung am Aumeisterweg in der Runde der besten Acht. Er bekommt es mit dem topgesetzten Belgier David Goffin zu tun.

