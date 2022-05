Deggendorfer Raser-Prozess: Haftstrafe für Motorradfahrer

Vier Jahre nach einem tödlichen Raser-Unfall in Niederbayern ist ein 57 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Deggendorf zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden. Zwei Monate seien bereits als vollstreckt anzusehen, sagte die Vorsitzende Richterin. Er war im Juli 2018 bei Achslach (Landkreis Regen) als Motorradfahrer an einem illegalen Straßenrennen beteiligt, in dessen Folge ein Mann starb und dessen Sohn lebensbedrohlich verletzt wurde. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hatte jüngst das erste Urteil gegen den Mann vom November 2019 zu dessen Gunsten abgeändert und teilweise aufgehoben.

Der Motorradfahrer sowie der Fahrer des Sportwagens, der mit dem Wagen des Opfers zusammengeprallt war, waren vor dem Landgericht Deggendorf zu je fünf Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter legten ihnen Teilnahme an einem unerlaubten Fahrzeugrennen mit Todesfolge und schwerer Gesundheitsschädigung sowie fahrlässige Körperverletzung zur Last, dem Motorradfahrer zudem Unfallflucht. Staatsanwaltschaft und Verteidigung akzeptierten die Urteile.

Die Nebenklage ging in Revision und strebte eine Änderung des Urteils gegen den Motorradfahrer zu dessen Ungunsten an - nämlich eine Verurteilung wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes. Der BGH folgte dem nicht. Vielmehr habe sich der Mann des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, der fahrlässigen Tötung sowie der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht. Das Urteil bezüglich des Schuldausspruches des BGH ist rechtskräftig. Gegen das Urteil des Landgerichtes hinsichtlich des Strafmaßes sind Rechtsmittel möglich.

Beschluss BGH

