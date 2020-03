In Deggendorf ist der amtierende Oberbürgermeister Christian Moser (CSU) wiedergewählt worden. Der Rathauschef kam am Sonntag nach vorläufigen Zahlen auf 66,37 Prozent der Stimmen. Bei der Kommunalwahl 2014 hatte der 42-Jährige 56,7 Prozent der Stimmen erhalten. Er ist seit 2012 im Amt. Grünen-Politiker Christian Heilmann kam am Sonntag mit 14,37 Prozent der Stimmen auf Platz 2, gefolgt von Johannes Grabmeier (Freie Wähler) mit 11,95 Prozent.

