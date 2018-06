Defizit bei Luisenburg-Festspielen: Wunsiedel hofft auf Freistaat

- Angesichts eines steigenden Defizits bei den Luisenburg-Festspielen hofft die Stadt Wunsiedel auf ein stärkeres Engagement des Freistaats. „Wir wünschen uns eine etwas bessere Förderung“, sagte Bürgermeister Karl-Willi Beck (CSU) am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa. Außerdem könne er sich die Gründung einer Festspiel-GmbH vorstellen, um das Land mit ins Boot zu holen. Die „Frankenpost“ hatte aus einem internen Prüfbericht der Regierung von Oberfranken zitiert, wonach in den vergangenen Jahren die Fehlbeträge beim Theaterbetrieb gestiegen sind. Zugleich kämpft die Kommune mit großen finanziellen Schwierigkeiten. Das Freilichttheater auf der Luisenburg lockt im Sommer jährlich bis zu 150 000 Zuschauer an.

Luisenburg-Festspiele