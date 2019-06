Defekter U-Bahn-Motor sorgt für Sperrungen in München

Ein defekter Motor einer U-Bahn in München hat am Dienstag einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr verursacht. Am U-Bahnhof Petuelring hatten Zeugen eine Rauchentwicklung gemeldet, wie die Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Zugverkehr wurde der Münchner Verkehrsgesellschaft zufolge vorübergehend eingestellt, Ersatzbusse fuhren. Da für den Feuerwehreinsatz der oberirdische Straßenverkehr gestoppt wurde, gab es auch Probleme für Autofahrer. Die Einschränkungen hielten sich nach Angaben eines Sprechers der Polizei jedoch in Grenzen.

