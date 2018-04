Ein Feuer in einem Sonnenstudio im niederbayerischen Landau an der Isar hat etwa 100 000 Euro Schaden verursacht. Der Brand am Samstagabend sei durch einen technischen Defekt an einer Sonnenbank ausgelöst worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Eigentümer hatte demnach zunächst versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, musste aber nach kurzer Zeit wegen starken Rauchs aufgeben. Gebäude und Inventar wurden schwer beschädigt.

