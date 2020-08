Debatte um Bayern-Star Thiago: „Nicht preiswerter geworden“

Der FC Bayern wartet in der Transfer-Debatte um Thiago weiter auf ein Zeichen des FC Liverpool. „Wir haben immer viel gelesen über Liverpool, aber gemeldet haben sie sich bisher auch noch nicht“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag der „Bild“ in einem Interview. Der 64-Jährige geht weiter fest davon aus, dass der Mittelfeldspieler die Münchner verlässt. Bei einer internen Veranstaltung am Montag nach dem Champions-League-Triumph sei Thiagos ganze Familie in der Arena dabei gewesen. Diese sei „in wirklich großer Nostalgie, Romantik über den Platz gelustwandelt. Das sah schon sehr nach Abschied aus“, befand Rummenigge.

Thiago hat noch einen Vertrag bis zum Sommer 2021 beim FC Bayern. Der gebürtige Brasilianer sucht wohl noch einmal eine neue Herausforderung, Jürgen Klopps FC Liverpool soll Interesse haben. „Jetzt liegt es daran, dass der Verein, den er sich auserkoren hat, auf den FC Bayern zukommt“, sagte Rummenigge und wies auf eine angemessene Ablöse für den Edel-Techniker hin: „Alle Spieler des FC Bayern sind durch den Europapokalsieg am Sonntag nicht preiswerter geworden.“

