Debatte über Maskenpflicht für Grundschüler

In der Corona-Krise gerät die Maskenpflicht für Grundschüler während des Unterrichts in den Fokus. Nachdem die Erst- bis Viertklässler in München und im Landkreis Ebersberg trotz hoher Infektionszahlen ihren Mund-Nasen-Schutz dank Ausnahmegenehmigungen nun zunächst wieder ablegen dürfen, betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch die Schutzwirkung der Maßnahme. Ohne direkt auf die beiden Verantwortlichen - Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Landrat Robert Niedergesäß (CSU) - einzugehen, sagte er in seiner Regierungserklärung: „Mehr Maske erlaubt mehr und längeren Präsenzunterricht.“ Oberstes Ziel müsse es sein, Schulschließungen zu vermeiden.