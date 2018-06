De Maizière bittet nach Attentat Ehrenamtliche um Hilfe

Innenminister Thomas de Maizière (CDU) bittet die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer eindringlich, sich von dem Attentat von Würzburg nicht in ihrem Engagement erschüttern zu lassen. Zugleich forderte der Minister am Mittwoch in Berlin „die aktive Mitarbeit der hier lebenden Muslime, auch der hier arbeitenden Moscheegemeinden“. Sie müssten einen Beitrag leisten zur Integration und Prävention und zur Früherkennung von Radikalisierungsprozessen.

De Maizière sagte an die Adresse der in der Flüchtlingsarbeit engagierten Ehrenamtlichen, die Arbeit sei für das Gemeinwesen in Deutschland unendlich wertvoll. „Wir brauchen Sie und wir sind Ihnen dankbar für Ihr Engagement. Machen Sie bitte weiter so.“ Und: „Lassen Sie sich durch den Vorfall in Würzburg nicht erschüttern in Ihrer für unsere Gesellschaft so wertvollen Arbeit.“

Die Helfer hätten in den vergangenen Monaten Überragendes geleistet in Pflegefamilien, in Sammelunterkünften, beim Sport, bei der Nachhilfe in Schulen bei Behördengängen. Viele von ihnen würden sich nun kritische und sorgenvolle Fragen stellen.