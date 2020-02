Datenschützer warnen: Datenlecks auch in einzelnen Kliniken

Nach der Panne mit hochsensiblen Patientendaten in einer Ingolstädter Arztpraxis mit wohl nur geringen Folgen warnen Datenschützer vor Sicherheitsrisiken auch in einzelnen Kliniken. Es gebe Krankenhäuser in Bayern, die im Bereich der IT-Sicherheit völlig unterausgestattet seien, sagte der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri am Donnerstag im Rechtsausschuss des Landtags. Manche Krankenhäuser bekämen dafür schlichtweg zu wenig Geld von den Kostenträgern, etwa den Kommunen. Teilweise herrsche wirklich Not. Auch Andreas Sachs vom Landesamt für Datenschutzaufsicht warnte vor einer mangelnden IT-Sicherheitsorganisation in einzelnen Kliniken.

Die Datenpanne in der Arztpraxis, die im vergangenen Herbst für Schlagzeilen sorgte, blieb nach Worten von Sachs und Petri ohne Folgen. Zwar lagen dort sensible Gesundheitsdaten von rund 7200 Patienten - darunter etwa Röntgenaufnahmen - auf einem Server, der von außen zugänglich war. Darüber hatten der Bayerische Rundfunk und die US-Investigativplattform ProPublica berichtet. Sachs betonte aber, es seien keine Daten ins Internet transferiert worden, und es seien auch keine Daten über Google auffindbar gewesen. „Der normale Anwender weiß gar nicht, wie man an diese Daten überhaupt rankommen kann“, betonte er. Und es gebe auch keine Anhaltspunkte, dass abseits des Recherchenetzwerks jemand auf die Daten zugegriffen oder Daten heruntergeladen habe. „Die sind nirgendwo aufgetaucht im Internet.“

Einen schwerwiegenden strukturellen Mangel sehen Sachs und Petri in diesem Fall nicht. „Es war ein Versehen des einzelnen Arztes“, sagte Sachs. In den allermeisten Arztpraxen gebe es mit derartigen Servern überhaupt keine Probleme, weil diese hervorragend gesichert seien. Genauso gilt dies nach Darstellung der beiden Datenschützer für die meisten Krankenhäuser. Hier verwies aber vor allem Petri eben auch auf Defizite in einzelnen Kliniken, die rasch behoben werden müssten.