Das quälende Warten: Eintracht will Misere endlich beenden

Länger als Eintracht Frankfurt wartet nur der FC Schalke 04 auf einen Sieg in der Fußball-Bundesliga. Wenn das Team von Trainer Adi Hütter an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg antritt, sind schon 77 Tage seit dem bisher letzten Dreier vergangen. Mit zwei Siegen, acht Remis und zwei Niederlagen verharrt die Eintracht im biederen Mittelmaß. Dieser Eindruck soll zum Jahresabschluss und kurz vor Weihnachten dringend aus den Köpfen der Profis.

„Unser wichtigstes Ziel ist es aktuell, dreifach zu punkten und unsere Serie ohne Sieg zu beenden. Nur darauf konzentrieren wir uns kurzfristig“, sagte der Österreicher Hütter, der in zweieinhalb Jahren Frankfurt mit Pokal-Halbfinale und Europa-League-Halbfinale schon viel erlebt hat, aber nicht eine solche Misere von inzwischen neun sieglosen Bundesliga-Spielen.

Umso bitterer schmeckte das furiose 3:3 am Dienstag gegen Mönchengladbach, bei dem die Eintracht in der Nachspielzeit noch ein Zwei-Tore-Polster verspielte. „Das Remis hat sich wie eine Niederlage angefühlt. Aber insgesamt hat mir unser Spiel sehr gut gefallen. Das war ein starker Auftritt meines Teams - aber die späten Gegentore ärgern uns“, sagte Hütter. In den vergangenen fünf Bundesliga-Partien hatte die SGE stets geführt, danach aber doch immer wieder den so sehr ersehnten Erfolg verspielt.

Der nach einer Gelb-Roten Karte gesperrte David Abraham könnte in Augsburg von Evan Ndicka vertreten werden. Der Franzose, der zuletzt wegen einer Verletzung im Sprunggelenk fehlte, ist nun wieder eine Option. „Er arbeitet noch teilweise individuell, aber es sieht gut aus“, sagte Hütter. Routinier Makoto Hasebe dürfte somit in der Startelf bleiben.

Die Eintracht-Halbserie ist kurios. Hütter betont immer wieder, man sei zwar schwer zu schlagen, gewinne aber derzeit auch nicht so leicht die Spiele. Die Punkteteilungen gegen Leipzig (1:1), Dortmund (1:1) und Gladbach (3:3) zeigten eigentlich, welches Format die Truppe um Starstürmer André Silva besitzt. „Natürlich haben die Ergebnisse zuletzt nicht gepasst. Das müssen wir unbedingt ändern. Aber die Art und Weise, wie wir teilweise auftreten, stimmt mich sehr positiv“, sagte Hütter. Man werde alles tun, um „mit gutem Gefühl ins neue Jahr zu gehen“.

Besonders im Fokus steht bei der Eintracht stets Silva, der gegen Gladbach seine Saisontore acht und neun erzielte. Der Portugiese ist hinter Robert Lewandowski (15 Tore) und Erling Haaland (10) der erfolgreichste Torjäger der Liga. „Silva stotzt vor Selbstvertrauen. Er ist einer, der immer spielen und der Mannschaft helfen will“, hob Hütter hervor. Auch im Endspurt der abgelaufenen Saison hatte er bereits acht Tore in zehn Partien erzielt.

