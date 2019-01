Darts-Spieler Unterbuchner erreicht Halbfinale bei BDO-WM

Der deutsche Darts-Spieler Michael Unterbuchner hat das Halbfinale bei der BDO-Weltmeisterschaft in Frimley Green erreicht und darf weiter von seinem ersten WM-Titel träumen. Der 30-Jährige aus dem bayerischen Landsberg am Lech gewann am Freitag einen echten Darts-Krimi gegen den Niederländer Willem Mandigers mit 5:4. Unterbuchner lag bereits mit 1:3 und 3:4 hinten, steckte aber nicht auf und rettete sich am Ende mit zielsicheren Finishes in die Runde der letzten Vier.

Dorthin hatte es der Deutsche bereits im vergangenen Jahr geschafft. Diesmal scheint der Weg ins Finale frei: Der Topgesetzte Mark McGeeney ist bereits ausgeschieden. Das Halbfinale findet für Unterbuchner am Samstag statt, schon am Sonntag könnte er dann neuer Weltmeister des Weltverbandes British Darts Organisation sein, der sportlich unter der PDC (Professional Darts Corporation) anzusehen ist.

