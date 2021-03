Darsteller Zinner und das salbungsvolle Krisenmanagement

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Lenker in der Corona-Krise - diese Rolle hätte der Schauspieler Markus Zinner gerne auch dieses Jahr beim traditionellen Singspiel am Nockherberg gespielt. „In der aktuellen Krisenmanager-Version von ihm hat er schon so einen ganz eigenen, salbungsvollen Ton, wenn's ernst wird. Ich wäre schon sehr gespannt darauf gewesen, was sich die Autoren hätten einfallen lassen“, sagte der 46-Jährige der „Abendzeitung“ in München (Montag). Wegen der Corona-Pandemie fällt die Aufführung heuer aus, bei der sonst Landes- und Bundespolitiker parodiert werden.

Ein bisschen Programm gibt es dennoch: Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt am Freitag um 20.15 Uhr die Fastenpredigt des Kabarettisten Maximilian Schafroth. Auch das Singspiel auf einer Bühne ohne Zuschauer aufzuführen und live zu übertragen, wäre aus Zinners Sicht aber keine gute Idee gewesen. „Das Event lebt halt schon von der speziellen Konstellation da oben“, meinte der Schauspieler und Musiker. „Ich glaube, es wurde kurz mal eine Filmversion überlegt, bei der man die Politiker zu Hause besucht, aber irgendwie kam man auf keinen grünen Zweig. Und bevor es halbscharig wird, lässt man’s lieber bleiben.“

