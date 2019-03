Christoph Moritz darf sich nach einer ausgeheilten Schulterverletzung im Zweitliga-Heimspiel des SV Darmstadt 98 gegen Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr) Hoffnungen auf ein Comeback machen. „Christoph ist wieder voll im Training und auch ein Kandidat für den Kader“, sagte Trainer Dimitrios Grammozis am Donnerstag. Der 29 Jahre alte Moritz hatte sich vor fünf Wochen in der Partie gegen Dynamo Dresden die Schulter ausgekugelt.

