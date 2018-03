Darmstadt vor Nürnberg-Spiel: Respekt ja, Angst nein

Nach drei Spielen ohne Niederlage will der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 auch beim Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg mindestens einen Zähler holen. „Wir haben zuletzt gepunktet und wollen dieser Serie ausbauen“, sagte Trainer Dirk Schuster am Freitag mit Blick auf die Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Wir fahren mit Respekt, aber ohne Angst dorthin, weil wir über ein gesundes Selbstvertrauen verfügen.“

Nürnberg sieht Schuster trotz einer kleinen Schwächephase von drei Spielen ohne Sieg in der kommenden Saison in der Bundesliga. „Ich hoffe allerdings, dass sie die drei Punkte gegen uns nicht brauchen“, fügte er grinsend hinzu. Dass seine Mannschaft noch immer auf Abstiegsplatz 17 steht, überrascht Schuster nicht. „Wir haben immer gesagt, dass es ein langer und steiniger Weg mit Rückschlägen werden wird“, sagte der 50-Jährige.

Anknüpfen solle sein Team in Nürnberg an den couragierten Auftritt von vor zwei Wochen bei Dynamo Dresden, als die „Lilien“ mit 2:0 gewannen. Da sei die Mannschaft defensiv sehr gut organisiert gewesen und habe mit Mut und Zielstrebigkeit nach vorne gespielt, sagte Schuster. Anders als beim vergangenen Heimspiel gegen Ingolstadt (1:1) müsse die Mannschaft jedoch von der ersten Sekunde an aggressiv auftreten und eng am Gegenspieler sein.

Fehlen werden laut Schuster Angreifer Felix Platte (Muskelbündelriss in der Wade) und Defensivroutinier Peter Niemeyer (Fersenverletzung). Fraglich ist noch Mittelfeldspieler Marvin Mehlem, den zuletzt eine Virusgrippe aus Gefecht gesetzt hat.

Kader Darmstadt 98

Spielplan Darmstadt 98