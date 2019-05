DAK stellt Studie zu den Folgen von Süchten auf Job vor

Die Krankenkasse DAK hat die Auswirkungen von Süchten wie Trinken, Rauchen oder Computerspielen auf den Job untersucht. Die Ergebnisse für Bayern sollen heute in München vorgestellt werden. Jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland raucht, jeder Zehnte trinkt riskant viel Alkohol. Neue Süchte wie Gamen oder das Dampfen von E-Zigaretten seien auf dem Vormarsch, erläuterte die Kasse. Sie hat durch Auswertung von Versichertendaten und eine bundesweit repräsentative Befragung ermittelt, wie viele Beschäftigte in Bayern davon betroffen sind und welche Auswirkungen das auf ihren Job hat, also ob sie beispielsweise öfter krank sind.