Dachstuhlbrand in Winterhausen: Ein Verletzter

Bei einem Dachstuhlbrand in Winterhausen (Landkreis Würzburg) hat ein Mensch eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Brand sei am Mittwochabend in einem Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Aufgrund der Rauchentwicklung seien die Anwohner gebeten worden, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens, der bisher auf einen sechsstelligen Bereich geschätzt wird, waren zunächst nicht bekannt.

