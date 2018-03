Ein überhitzter Kamin hat in Furth im Wald (Landkreis Cham) einen Dachstuhl in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, beträgt der Schaden an dem Einfamilienhaus rund 100 000 Euro. Verletzt wurde keiner. Die Feuerwehr rückte am späten Donnerstagabend mit einem großen Aufgebot an und löschte die Flammen.