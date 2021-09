Dachs stürzt in leeres Becken: Feuerwehr rettet ihn

Feuerwehrleute haben einen Dachs aus einem leeren Schwimmbecken in Augsburg gerettet. Man habe das Wildtier mit einem Kescher eingefangen, in einen Hundekäfig gesteckt und in einem nahen Wald wieder freigelassen, teilte die Feuerwehr mit. Der Dachs sei unverletzt geblieben.

Das Tier war demnach am Mittwoch durch die Abdeckplane über dem Pool gebrochen und etwa eineinhalb Meter nach unten gestürzt. Laut der Feuerwehr war es bereits der zweite Dachs, der in das abgelassene Schwimmbad plumpste.

© dpa-infocom, dpa:210901-99-54706/3