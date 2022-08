Dachgeschossbrand in Nürnberg

Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus ist in Nürnberg ein Mensch leicht verletzt worden. Das Dachgeschoss und die Wohnung darunter brannten am Donnerstag beinahe vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Dach hatten Handwerkerarbeiten stattgefunden. Ob die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Feuer stehen, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Brandursache und Schadenshöhe sollten noch ermittelt werden.

