„Cum-Ex“-Geschäfte: Staatsanwalt ermittelt nicht gegen Merz

Von Schwäbische Zeitung

Ein Auto ist am Morgen zwischen Bad Waldsee-Süd und Gaisbeuren nach einem Zusammenstoß in den Gegenverkehr geschleudert. Die Straße war längere Zeit gesperrt.

Ein Pkw befuhr die B30 von Bad Waldsee kommend in Richtung Ravensburg, fuhr auf ein stehendes Fahrzeug auf, kam in der Folge in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Nach momentanen Kenntnisstand sind zwei Personen schwer, eine Person leicht verletzt.