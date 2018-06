CSU zürnt in Banz mit der Kanzlerin

Wäre die Kanzlerin zur CSU ins oberfränkische Kloster Banz gekommen, sie hätte sich auf etwas gefasst machen müssen. Zorn, Wut, Frust – all das hätte Angela Merkel wohl zu spüren bekommen. Noch nie war die Kritik aus der CSU an der eigenen Kanzlerin derart massiv – das berichten Landtagsabgeordnete zum Abschluss der Tagung übereinstimmend. So stark brach sich der Ärger hinter den Klostermauern Bahn, dass am Ende sogar Parteichef Horst Seehofer eingeschritten sei. Es gebe „keinen Aufstand gegen Merkel“, soll er am Ende einer mehrstündigen, emotionalen Debatte gesagt haben.

Seit Merkel entschieden hat, in Ungarn festsitzende Flüchtlinge einreisen zu lassen, ist es mit dem CSU-Gehorsam gegenüber der Kanzlerin, den Seehofer immer gepredigt hatte, vorbei. Seehofer persönlich führt die CSU-Kritik nun seit Wochen an. Auch in Banz machte er aus seinem Zorn keinen Hehl. „So kann die Arbeitsteilung nicht sein, dass die einen für die Moral und die Menschlichkeit sind, und die anderen sind für die Arbeit und für die Ressourcen zuständig“ – das war sein deutlichster Satz, der eindeutig auf Merkel gemünzt werden konnte.

Das ist das eigenartige Signal, das von dieser Klausur bleibt: Die CSU ist der Flüchtlingspolitik eines rechtskonservativen Politikers wie Ungarns Premier Viktor Orban, der wegen seines Umgangs mit Flüchtlingen in der Kritik steht, offenbar näher als der Linie der Kanzlerin. Ein Grund ist, dass Bayern in den vergangenen Wochen fast schon im Alleingang Zehntausende von Flüchtlingen versorgen musste. Mehrere Abgeordnete aus grenznahen Gebieten berichteten auf der CSU-Klausur in eindrücklichen Worten von dem immensen Kraftakt.

Die CSU will nun erreichen, dass nicht mehr alle Bürgerkriegsflüchtlinge in Europa aufgenommen werden. In einem Forderungskatalog zum Abschluss der Herbstklausur heißt es an erster Stelle, auf europäischer Ebene müssten Kontingente für die Zuwanderung festgelegt werden: „Unsere oberste Priorität muss sein, den Flüchtlingszustrom künftig einzudämmen.“ Ein Staat müsse selber in der Hand haben, wie viele Flüchtlinge er aufnehmen wolle, sagte Fraktionschef Thomas Kreuzer am Donnerstag in Banz.

Chaotische Verhältnisse

Seehofer selbst sprach von „chaotischen Verhältnissen“, die nach Merkels Einreiseerlaubnis eingekehrt seien. Und weil schon der Parteichef derart deutlich wurde, hielten sich auch die Abgeordneten nicht zurück. „Es war bemerkenswert, mit welcher Wucht und mit welcher Härte die Kanzlerin kritisiert wurde“, berichtet ein Teilnehmer.

Aber was, wenn Merkel ihren Kurs nicht ändert? „Dunkle Drohungen“ seien da ausgesprochen worden, auch von Seehofer, berichten Abgeordnete. Dann werde sich auch Bayern nicht mehr an die Regeln halten. Könnte das bedeuten, dass der Freistaat dann eine Art Aufnahmestopp für Flüchtlinge verhängt oder die Menschen einfach in andere Bundesländer weiterschickt? All das blieb in Banz offen.

Aber auch ein anderes Szenario wurde zum Abschluss der Klausur von Abgeordneten nicht ausgeschlossen: dass die Zusammenarbeit zwischen CSU und CDU, insbesondere mit Merkel, längerfristig beeinträchtigt werden könnte. Noch versuchte Seehofer – bei aller Kritik – zu beschwichtigen: Ein totales Zerwürfnis mit Merkel gebe es nicht. (lby)