CSU will keinen anti-europäischen Wahlkampf führen

Die CSU will im Europawahlkampf mehr Bürgernähe von Brüssel fordern, aber keine anti-europäische Kampagne fahren. „Keiner will das geschichtliche Rad zurückdrehen“, sagte Parteichef Horst Seehofer am Samstag in München vor Beginn der Aufstellungsversammlung für die CSU-Europakandidaten.

Die Bürger seien fasziniert von Europa. „Aber die überbordende Bürokratie, das Einmischen in alle Kleinigkeiten des Alltags, das bewegt die Leute“, warf Seehofer der EU-Kommission vor. „Und da setzen sie auf uns, dass wir das zurückdrehen.“ (lby)