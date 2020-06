CSU-Vorstand will erneut Internet-Parteitag einberufen

Der CSU-Vorstand kommt heute zu Beratungen zusammen - aber erneut nur per Videokonferenz. Dabei soll neben aktuellen Themen auch die digitale Parteiarbeit im Zentrum stehen. So will der Vorstand die Einberufung eines virtuellen Arbeitsparteitags für September beschließen. Parteichef Markus Söder hatte dies schon angekündigt, auch angesichts des erfolgreichen kleinen Parteitags vor einigen Wochen. Zudem soll am Montag die Möglichkeit einer Online-Parteimitgliedschaft freigeschaltet werden. Der nächste große Präsenz-Parteitag soll nach Worten Söders voraussichtlich von November auf Dezember verschoben werden.