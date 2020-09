CSU-Vorstand bereitet großen Parteitag im Internet vor

Von Schwäbische Zeitung

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.20 Uhr in der Benzstraße in Weingarten begangen hat.

Der Unbekannte hatte laut Polizei zunächst versucht, direkt vor dem Gebäude Nr. 33 zwischen zwei geparkten Autos auszuparken. Nachdem ihm dies trotz längerem Rangieren nicht gelang, fuhr er rückwärts auf den Gehweg und auf diesem Richtung Gebäude Nr. 29. Dabei touchierte er allerdings drei geparkte Pkw, an denen ein Gesamtsachschaden von rund 12 000 Euro ...